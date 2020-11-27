نيللي كريم تدخل سباق دراما رمضان بمسلسل "دهب" خلال أيام

تبدأ الفنانة نيللي كريم، منتصف شهر ديسمبر المقبل، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "دهب"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2021.
وقال المخرج هاني خليفة إنه يواصل حاليا وضع اللمسات النهائية لبدء عملية التصوير، ومعاينة أماكن التصوير
وأشار خليفة إلى أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، معربا عن ثقته في نجاح العمل، خاصة أن نيللي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في الدراما الاجتماعية، وآخرها العام الماضي بمسلسل "بـ 100 وش".
ويعد "دهب" التعاون الأول بين نيللي كريم والمخرج هاني خليفة في الدراما التليفزيونية.
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