تعرف علي مواعيد حفلات "أوبرا القاهرة" في الكريسماس

تحيي فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن من إخراج حازم طايل وذلك في الثامنة مساء غد السبت وبعد غد الأحد على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يقام في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية،بأعياد الكريسماس، تقديم مختارات من أشهر أغانى الكريسماس العالمية من بينها: "شجرة الكريسماس،

ليرعاك الله، لنبقى سويا، ليلة صامتة، الكريسماس الأبيض، الجنة الرائعة، أروع وقت من العام، 12 يوما من الكريسماس، هذا هو الكريسماس، حاول أن تتذكر، ليلة مقدسة، ليلة سعيدة"، أداء كل من إيمان مصطفي، رضا الوكيل، منى رفلة، جاكلين رفيق، جولي فيظي، داليا فاروق، عماد عادل، جيهان فايد، هشام الجندي، عمرو مدحت، إلهامي أمين، عزت غانم، ليلى إبراهيم، إبراهيم ناجي، نورستا المرغني، أسامة علي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي وسامة طنطاوى.جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.