الباسوسي: القومي للسينما يضع خطة لإنتاج أفلام للمشاركة بالمهرجانات

أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، أنه تم وضع خطة عمل بالمركز، لإنتاج عدة أفلام هادفة مخصصة للأطفال، حرصًا على إثراء الساحة السينمائية بتلك النوعية من الأفلام، وعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية.
وأوضح الباسوسي، أن تلك النوعية من الأفلام تخاطب الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور وتكنولوجي، لافتًا إلى أنه تم البدء في تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"، من إنتاج الإدارة العامة
وأشار إلى أن فيلم "لما أكبر" تدور أحداثه حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكر إلى أن يصل إلى هدفه،كما تؤكد فكرة العمل على ضرورة الاهتمام بالدراسة.
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