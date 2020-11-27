بالفيديو: في 10 ثوان… هدم 144 طابقاً في أبوظبي

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ابوظبي
نفذت شركة “مدن” العقارية في الإمارات، عملية هدم أبراج ميناء بلازا في منطقة ميناء زايد في أبوظبي، خلال عشر ثوان فقط، وذلك بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهدم بالمتفجرات.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، تم هدم الأبراج المؤلفة بمجموعها من 144 طابقا في 10 ثوان فحسب، باستخدام تقنية المتفجرات الثابتة ذات الجودة الفائقة وسجل أمان على أعلى مستوى، وفق معايير السلامة الدولية.
ويكمن الهدف من وراء عملية الهدم في إنشاء وجهة سياحية جديدة في العاصمة الإماراتية، تجذب كلا من السكان والزوار على حد سواء.
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