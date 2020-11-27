شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يبدأ تصوير "كوفيد 25" مطلع شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل يوسف الشريف "كوفيد 25" فى يناير المقبل، حتى يكون فريق العمل قد اكتمل بشكل نهائى من التحضيرات الخاصة، وتم الانتهاء من كتابة السيناريو، واختيار الأبطال ويتولى الإخراج أحمد نادر جلال، كما انتهت إنجى علاء من كتابة الـ10 حلقات الأولى من المسلسل.

وتعكف حالياً إنجى على كتابة باقى الحلقات، حيث تجرى الشركة المنتجة والمخرج وبطل العمل جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل النهائي للشخصيات الرئيسية، وباقى الشخصيات الثانوية، فضلا عن التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، بالإضافة إلى التعاقد مع الممثلين المقرر التعاقد معهم بعد الاتفاق عليهم من المخرج أحمد نادر جلال .

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.