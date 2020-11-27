شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور للنجم الكبير محمود ياسين وسط عائلته قبل رحيله.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، بصورة لوالدها الراحل وهو يتوسط عائلته قبل فترة قصيرة من رحيله، حيث ظهر في الصورة التي نشرتها عبر الاستوري الشخصي لها بموقع انستجرام، وهو يجلس على كرسي وسط بناته وزوجته الفنانة شهيرة.



الراحل محمود ياسين وسط عائلته

وكانت قد قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، منذ ايام، إنها حلمت بوالدها الراحل محمود ياسين ، لافتة أنها شاهدته كشاب في الثلاثينات من عمره، وذلك في ذكرى مرور 40 يوما علي وفاته، وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا حلمت بيك يابابي الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب نسألكم الدعاء".