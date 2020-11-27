شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك مع حصان فى زيارة لاسطبل خيول أحمد السقا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد مالك في زيارة إلى اسطبل خيول النجم أحمد السقا مؤخراً حسب ظهوره فى صورة نشرها مالك عبر حسابه على موقع انستجرام، واكتفى فى تعليقه عليها بالإشارة إلى أحمد السقا من خلال "تاج" له في الصورة، ليشير إلى تواجده عنده في الاسطبل مع واحد من خيوله، خاصة لما هو معروف عن عشق كبير من جانب السقا لعالم الخيول، كما كتب : "جمعة مباركة".



مالك فى زيارة للسقا

ويأتى ذلك بعدما كشف الفنان أحمد مالك، عن بعض التفاصيل المتعلقة بتعامله مع الحيوانات خلال فترة التصوير ومشاركته فى الأعمال الفنية وقال: "الموضوع بيكون صعب جدا، خصوصا أن لازم المدرب بتاعهم اللى بيوجههم يكون موجود فى وقت التصوير، أنا قعدت يومين فى مزرعة الجمال وكنت ببات معاهم عشان ياخدوا عليا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذى يذاع على قناة CBC: "أنا بحب مهرجان الجونة جدا والناس متعرفش حاجة عن الوجه الثانى للمهرجان، عشان اللى بيظهر من مهرجان الجونة الجزء الساطع بس"، وقال إن هناك 4 مشروعات أحدهم فيلم بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز، إضافة إلى مسلسل يضم مجموعة شبابية.