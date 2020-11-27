شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يتحول لمذيع ويستضيف بول مكارتنى فى لقاء خاص مدته 60 دقيقة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن، النجم العالمي إدريس إلبا، سيجلس مع بول مكارتني الذي يعد واحدا من أنجح الموسيقيين والملحنين في تاريخ موسيقى البوب، في برنامج تبلغ مدته 60 دقيقة سيتم تسجيلها خلال الأسابيع المقبلة في مدينة لندن الإنجليزية تزامناً مع بدء الفتح الجزئي للبلاد.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن البرنامج الجديد سيكون من إنتاج SO Television ، وسيعرض البرنامج رحلة فريق البيتلز السابق حتى يومنا هذا وسيصدر مكارتني قريباً ألبومه السادس والعشرين، وستدور محاور البرنامج حول مسيرته الفردية التي بدأها عام 1970 حتي يومنا هذا.



إدريس إلبا وبول مكارتني

وعلى جانب آخر، أوقفت شبكة Netflix تصوير فيلم "The Harder They Fall" الذي يقوم ببطولته النجم العالمي إدريس إلبا، بشكل مؤقت، وذلك بعدما ثبتت إصابة أحد فريق الإنتاج بفيروس COVID-19، حسبما أكد موقع Variety، والفيلم يعتبر من أكبرالأفلام التي يشارك فيها نجوم من ذوى البشرة السمراء.

وتم الإعلان عن الفيلم الذي أخرجه جيمس صامويل لأول مرة في خريف 2019 مع بطولة عدد كبير من النجوم منهم إدريس إلبا، وجوناثان ميجورز، ولازألونسو، ونتاري جيما مباهو مويني.

وتعاقد إدريس ألبا مؤخرا على فيلم تجسس جديد لم يحمل عنوانًا بعد، والذى وصل بعد حرب مزايدة شديدة إلى شركة أبل، وسيقوم ألبا ببطولة وإنتاج الفيلم، الذى يوصف بأنه "فيلم تجسس رومانسى" وتدور أحداثه فى أفريقيا، ويمثل المشروع الجديد عودة أخرى إلى نوعين أفلام التجسس الرومانسية بعد فيلم Mr. & Mrs Smith.

ويصور ألبا حاليًا فيلمه الجديد "‪Ghetto Cowboy"، والفيلم يستند إلى رواية جيتو كاوبوي من تأليف جي نيري، وتدور أحداثه حول المراهق كول الذى يدخل عالم ركوب الخيل في المناطق الحضرية عندما ينتقل مع والده المغترب هارب (ألبا) في شمال فيلادلفيا.