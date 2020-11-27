"كل ماتش تحس إن فيه حرب".. تامر حسني يعلق على مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك، قبل انطلاق مباراة نهائي القرن المرتقبة بين الفريقين في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب "حسني"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "رأيي الشخصي المُتواضع، مهما اتكلمنا كلنا في الروح الرياضية الجميلة في كرة القدم مش هيكون كلامنا مؤثر زي أصحاب الرياضة نفسها، يعني لو صداقتهم الطيبة تبان في العلن من خلال بوستات فيها سلام بين اللاعبين، هتخليهم ينقلوا الروح السلمية دي للناس ولكُل الجماهير".

وأضاف: "لو أثناء المباراة حد خبط حد يعتذر له ويطمن عليه، الناس فورا هتفرح بالروح دي والروح دي هتنتقل للبيوت وللجماهير ومش هيكون في أي نزاعات، ولو المباراة خلصت وكل لاعب جري حضن لاعب من الفريق التاني فعلا هيخلوا الناس في البيوت وكل مكان في نفس حالة السلم اللي هيصدروها، حتى لو إدارة كل نادي ألزمت كل فريق بالروح دي إجباري لإن ولادنا يستاهلوا إنهم مايكرهوش بعض ولا يتخانقوا بسبب رياضة المفروض إنها بتجمع الناس".

واختتم حسني رسالته قائلًا: "مش منطقي برضو كل ماتش الناس تحس ان فيه حرب هتحصل!! وبين مين!! أهم وأعرق الأندية المصرية اللي مشرفينا في كل الدنيا، يا رب كل الخير ليهم ولأولادنا وللجماهير العظيمة المخلصة".

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة، ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.