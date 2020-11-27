ياسمين صبري ليست الأولى.. نجمات وقعن في فخ التقليد إحداهن برقصة وأخرى بصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة ياسمين صبري للعديد من الانتقادات على خلفية اتهامها بتقليد جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بشكل مستمر، سواء في إطلالتها أو في طريقة التصوير.

ومع كل صورة جديدة تنشرها ياسمين صبري يجتهد الجمهور والمتابعين في البحث داخل حساب "جورجينا" الرسمي عبر "إنستجرام"، ليثبتوا أن الفنانة المصرية لازالت تقلدها.

ياسمين صبري ليست الفنانة الأولى التي اتهمها الجمهور بالتقليد فقد سبقها العديد من الفنانات نستعرض أبرزهن في السطور التالية:

إليسا وماريا كاري

الفنانة اللبنانية إليسا اتهمها الجمهور أكثر من مرة بتقليد عدد من إطلالات النجمات العالميات، ولكن المرة التي لا يمكن أن ينساها الجمهور تلك التي كشفت عنها إليسا خلال نشر صور ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني"، إذ ظهرت في غلاف الألبوم في إطلالة طبق الأصل من إطلالة النجمة العالمية ماريا كاري، ولم تتوقف الإطلالة على الملابس فقط بل في طريقة التصوير والوقفة ايضًا.

أحلام وجينيفر لوبيز

النجمة الإماراتية أحلام، واجهت العديد من الانتقادات أيضًا بسبب تقليدها للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، لعل أبرزها تصميم فستانها الذي اقتبسته أحلام وأضافت عليه بعض التعديل ليصبح أكثر احتشامًا ثم ارتدته، والمفارقة أن أحلام نشرت صورة لما ارتدته جينيفر، وعلقت: "مدري والله تعبت الكل يقلد خلاص.. احبها".

ميريام فارس وشاكيرا

ميريام فارس من أكثر الفنانات اللواتي اتهمهن الجمهور بالتقليد خاصة تقليد النجمة الكولومبية شاكيرا، في طريقة رقصها بالكليبات، وهو ما عرضها لانتقادات أكثر من مرة، للحد الذي جعل الجمهور يقارن كل عمل لها بفيديوهات شاكيرا السابقة.

ميريام فارس وإيشواريا راي

في إحدى المناسبات ظهرت ميريام فارس بإطلالة مقتبسة من إطلالة النجمة الهندية إيشواريا راي، وهو ما عرضها للانتقاد أيضًا.

نانسي عجرم وديبيكا بادكون

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وقعت في فخ التقليد أيضًا، وظهرت في إطلالة مشابهة كثيرًا لإطلالة النجمة الهندية ديبيكا بادكون في إحدى المناسبات.