أحمد كرارة يدعو لعدم التعصب قبل نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد كرارة، على دعوة جمهوري النادي الأهلي والزمالك إلى عدم التعصب قبل لقاء نهائي أبطال أفريقيا المقرر له مساء اليوم الجمعة.

ونشر كرارة، صورة له مرتديا تيشيرت أبيض، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انا أهلاوي.. أنت إيه؟.. ولابس أبيض.. لا للتعصب".

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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