صفاء جلال تروج لمسلسل الجديد "وادي الجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة صفاء جلال، على الترويج لمسلسلها الدرامي الجديد "وادي الجن"، المقرر عرضه على منصة "viu".

ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "قريباً بإذن الله.. مسلسل وادي الجن".

"وادى الجن" ينتمي لنوعية أعمال الخيال والمغامرة، وهو من تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة صفاء جلال، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، شمم الحسن من العراق، عبدالرحمن اليماني من السعودية، سينتيا خليفة من لبنان.

مسلسل "وادى الجن" تعتمد أكثر من 50% من مشاهده على المؤثرات البصرية VFX، وتدور أحداثه حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين فى عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة.