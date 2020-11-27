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تراند اليوم : فنانة شهيرة تطلب من خطيبها " قبر" شبكة خطوبتها

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قبر
في أغرب واقعة كشفت الفنانة المصریة بشرى، عن طلب غريب طلبته من خطیبھا سالم ھیكل، منوهة أنھا اختارت أن یأتي لھا بمدفن لتعتبره شبكة خطوبتها.
وأضافت بشرى أن ھذا الطلب غريب لكنه یحمل في مجمله مضمون التفكیر في الآخرة كما یفكر الإنسان في الدنیا.
وتابعت: إن ھذا لا یعد نظرة تشاؤمیة من وجھة نظرھا ولكنھا ترى أنه لابد أن یولي الإنسان اھتماما لشأن آخرته فمثلما یھتم بشراء سیارة أو منزل جدید.
وأشارت بشرى في حديثها :" أنا طلبت الدار الآخرة لأن نفسي أكمل معاه مشوار حياتي للآخر ونفضل مع بعض لحد اليوم اللي يا هو يودعني يا أنا أودعه".
وفي حديثها عن فارق العمر بینھما، قالت: إن ما أشيع أنها أكبر منه بست سنوات غیر صحیح، مؤكدة أنھما في عمر واحد.
وكان سالم هيكل كان قد فاجئ الفنانة بشرى بعرض خاتم الخطوبة عليها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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