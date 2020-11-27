تراند اليوم : ياسر جلال: شخص "كبير قوي" اضطهدني وجعلني أبكي بالدموع (فيديو)

كشف الممثل المصري، ياسر جلال، أنه تعرض للاضطهاد في عز نجاحه الفني بسبب شخص "كبير قوي" أراد أن يجعله يعتزل التمثيل، رافضًا الكشف عن اسمه.

وقال في مقابلة مع برنامج "Top Trending" على قناة "تن"، إن هذا الاضطهاد الذي تعرض له من قبل الشخص "الذي كان حاططني في دماغه"، جاء عقب النجاح الذي حققه في مسلسل "سعد اليتيم"، إذ كان يتم سحب المسلسلات منه بعد أن تصل إليه، وتم اضطهاده ولم يكن يعلم السبب.

وأضاف جلال، أنه شخصًا ما كشف له السبب وراء الاضطهاد الذي تعرض له عقب نجاحه مسلسل "سعد اليتيم"، حيث كانت تأتيه الأعمال وتسحب منه دون سبب، إلى أن كشف له شخص ما سبب، وهو محاربة شخص ما "كبير قوي" قرر وقتها أن يضيق عليه ويمنعه من التمثيل.

وذكر جلال أنه كان يبكي بالدموع بسبب هذا الأمر، لأنه شعر أنه سيفقد مصدر رزقه، خاصة أن زوجته كانت حامل في ذلك الوقت.



