يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلاً موسيقياً، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازف الڤيولينه الدكتور حسن شرارة، وذلك في الثامنة مساء غدا السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا.
ويتضمن برنامج الحفل، تقديم “كونشيرتو الڤيولينة، السيمفونية الثالثة للمؤلف الألماني الشهير بيتهوفن وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بعام بيتهوڤن إلى جانب السيمفونية السابعة لـ”دڤوراك” .
جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعتبر الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ، ومنذ هذا التاريخ يسهم
أمسية شعرية غنائية
من جهة أخرى، نظمت دار الأوبرا المصرية، في إطار نشاطها الثقافي والفكري،أمسية شعرية غنائية للشاعر عبدالله حسن على المسرح الصغير منذ أيام قليلة.
وتضمنت الأمسية مختارات من القصائد الشعرية الشهيرة التي قدمها في مسيرته
يذكر أن الشاعر عبد الله حسن من مواليد عام 1985 بمدينة طنطا وقد اشتهر عام 2012 بأداء الشعر السياسي وقدم العديد من القصائد الشعرية التي لقيت نجاحا جماهيريا واسعا كما كرمته الدولة على قصيدتي نفس ابقي ضابط عام 2014 واحترامي عام 2015 بالإضافة إلى مشاركته في العديد من البرامج التليفزيونية الشهيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم روائع "بيتهوفن" بالأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.