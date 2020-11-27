سوزان نجم الدين تتصدر جوجل بعد رسالتها المؤثرة لوداع زوجها

تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مؤشرات محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد نشرها رسالة وداع لزوجها تحمل في طياتها مشاعر الحب الممزوجة بألم الفراق الذي لن يأتي بعده موعد بدنيانا مرة أخرى، معبرة عن مرارة الفقد التي تتعرض لها خاصة بعد ابتعادها عنه بشكل اجباري نتيجة لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سفر السوريين لأراضيها في ظل حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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ونشرت نجم الدين صورة لها تجمعها بالراحلبحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتبت:" :"اصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا..ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا.. فقدت اليوم ..نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي...*سراج الدين الأتاسي* ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحًا..رحمك الله يا أب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه..ارجو الدعاء وقراءة الفاتحة..إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتابعت بكتابة الأية القرآنية من سورة الفجر"*بسم الله الرحمن الرحيم*"ياأيتها النفس المطمئنة.. ارجعي الى ربك راضية مرضية.. فادخلي في عبادي و ادخلي في جنتي" صدق الله العظيم".
وقالت الفنانة السورية بتصريحات إعلامية أنها تتشوق لرؤية أولادها والتي محرومة من رؤيتهم منذ فترة حكم ترامب، متمنية أن تتغير القوانين التي تمنع دخول السوريين إلى أمريكا أوالخروج منها، مؤكدة أنها دائما على تواصل معهم عن طريق الاتصال بالفيديو ولكن ذلك اللقاء الافتراضي لا يكفي بل يظل صعب ويؤثر عليها نفسيًا.
وكانت سوزان نجم الدين تزوجت من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي عام 1995، وأنجبت منه 4 أبناء هم: سهير وسارة وحيان وحازم، وتعرضوا لمشاكل من قبل عرضهم للانفصال ولكن سرعان ما عادوا مرة أخرى.
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