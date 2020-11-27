شكرا لقرائتكم خبر عن بيث هارمون تتسبب فى ارتفاع مؤشرات بيع الشطرنج بعد مسلسلها Queen’s Gambit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت النجمة العالمية أنيا تايلور التي جسدت شخصية بيث هارمون في مسلسل Queen's Gambit، فى لفت النظر إلى لعبة الشطرنج، حيث كشفت بعض التقارير الأجنبية عن ارتفاع معدلات بيع الشطرج من جديد في شوارع القارة الأوروبية بعد عرض الموسم الأول من المسلسل الدرامي الذي سرد حقبة ازدهار اللعبة في ستينات القرن الماضي.

وبحسب مؤشرات كشفت عنها صحيفة فاريتي، فإن عرض "مناورة الملكة" التي تألقت فيه هارمون في مسلسلها، ساهم في رفع مؤشرات بيع الشطرنج بنسبة 87% في الولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات كتب الشطرنج بنسبة 603%، ووفقاً لشركة الأبحاث NPD Group. فإن الارتفاع يأتي بعد سنوات من النمو الثابت أو السلبي في تلك اللعبة ويعد المسلسل الشهير Queen's Gambit هو السبب الرئيسي في الارتفاع.

وقبل العرض الأول للمسلسل الشهير The Queen’s Gambit ، كانت مبيعات لعبة الشطرنج الأسبوعية في الولايات المتحدة ثابتة نسبيًا لمدة 13 أسبوعًا - وارتفعت بعد أن وصلت السلسلة إلى منصة نتفليكس في أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات خدمة تتبع البيع بالتجزئة الأمريكية من NPD.

وكانت قد أعلنت Netflix، أن مسلسل The Queen's Gambit المحدود الذي تقوم ببطولته أنيا تايلور، استطاع أن يحقق رقم قياسي باعتباره المسلسل المحدود الأكثر مشاهدة حتى الآن، وهو السلسلة المكونة من سبع حلقات وبدأ عرضه في 23 أكتوبر ، حيث حقق 62 مليون مشاهدة خلال 28 يومًا فقط.

لعبت تايلور شخصية بيث هارمون في الموسم الاول من المسلسل، وهى فتاة معجزة في لعبة الشطرنج، يتيمة من ولاية كنتاكي انتقلت للعيش في احدى بيوت الايتام لتتعرف هناك على اللعبة مع عامل النظافة الخاص بالمنزل، لتلعب اولي مبارياتها في سن التسع سنوات ومن ثم تواصل لعبها وحصدها لولاية كنتاكي ومن ثم بطولة الولايات المتحدة الامريكية لتواجه اللاعب الروسي المخضروم صاحب الارقام القياسية في اللعبة، لتنهى لعبها بمناورة الملكة التي تعد واحدة من أقدم فتحات الشطرنج المعروفة.