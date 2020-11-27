شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن الأهلاوية فى مواجهة الزملكاوية قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك على استاد القاهرة فى ذهاب بطولة دورى أبطال أفريقيا لأبطال الدورى، وداخل الوسط الفنى فريقين أيضا منهم من يشجع الفريق الأحمر ومنهم من يشجع الفريق الأبيض.



نجوم الاهلي والزمالك

”الخليج 365”، يرصد أسماء النجوم والفريق الذى يشجعونه، وتضم قائمة الفريق الأحمر محمد حماقى ونبيل الحلفاوى وصلاح السعدنى ورامز جلال وتامر حسنى وأحمد فهمى وكريم فهمى وعبد الباسط حمودة، وعادل إمام وحسين فهمى وليلى علوى يسرا وماجد المصري ونجلاء فتحي وهشام سليم وكريم عبد العزيز وحسن الرداد وأحمد حلمي وأحمد عبد العزيز وسعد الصغير وإيهاب توفيق ومحمد حماقي ورامز جلال وأنغام ورانيا يوسف ووفاء عامر وأيتن عامر وغادة عبد الرازق وريكو.

أما النجوم الذين يشجعون الفريق الأبيض هم محمد منير وعمرو دياب وأحمد السقا، محمد هنيدى وميرفت أمين ومدحت صالح، محمود العسيلي، سارة سلامة، دلال عبد العزيز وأحمد عدوية وهاني شاكر ونبيلة عبيد وحمادة هلال و لقاء الخميسي ومدحت العدل وجمال العدل وعصام كاريكا وسيد رجب و محمد رمضان واحمد عز واحمد حاتم وماجد المصرى وشرين رضا وشيكو وهشام ماجد وصلاح عبد الله وأحمد فتحى ورامى صبرى.