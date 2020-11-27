شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وأحمد العوضى يرفعان شعار لا للتعصب قبل مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء احتفالية تدعوا إلى الروح الرياضية ونبذ التعصب، تمنى الفنان صلاح عبد الله أن تتسم مباراة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بروح رياضية عالية وعدم التعصب، ونشر صلاح عبد الله صورة على حسابه بـ"تويتر" تدعوا لعدم التعصب، وعلق قائلا: "الأهلاوية يتمنوها التاسعة والزمالكاوية يتمنوها السادسة ومصر تتمناها مباراة رائعة لعباً وسلوكاً بروح رياضية عالية بين الطرفين و"الجمهورين" وجمعة مباركة على كل المصريين الطيبين".



صلاح عبد الله على تويتر

كما عبر النجم أحمد العوضى عن أمنيته بفوز الفريق الذي يشجعه بطريقة مهذبة تنبذ روح التعصب، وقال فى رسالة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "إن شاء الله الزمالك يعمل ماتش قوى جدا جدا يفتخر بيه كل عشاق الزمالك.. وإن شاء الله الأهلي ياخد الكأس ويفتخر بيه كل عشاق الأهلي.. إن شاء الله ماتش جامد".



احمد العوضى على فيس بوك

في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا صوب إستاد القاهرة لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذي خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعي أمنية قبل أن يتم الإستقرار فى النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من استاد برج العرب بسبب الأمطار.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

في المعسكر الأحمر، حاول موسيماني طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التىى ظهرت في أداء لاعبيه المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة في الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفني للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثي القوي هجومياً مصطفى محمد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو.

في المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلي اليوم رافعاً هو الأخر "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين.