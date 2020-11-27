شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان وعماد كمال يطرحان أغنية "أهلاوى وبس" قبل نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة لقاء سويدان، والمطرب عماد كمال، أغنية بعنوان "أهلاوى وبس"، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة نهائى القرن الأفريقى، بين الأهلى والزمالك، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، على أرضية استاد القاهرة الدولى، وهى من كلمات عبد المنعم طه، ألحان وليد الحسينى، توزيع حمادة الحسينى، إخراج خالد نور الدين.

وكانت النجمة لقاء سويدان، كشفت خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365، عن مفاجأة قبل لقاء القمة وهى أغنية سجلتها خصيصا للنادى الأهلى وقالت: "أنا أهلاوية جدا ومن عشاق النادى الأهلى وأتابع بشغف كل مبارياته المحلية والدولية، أنا أهلاوية جدا لكنى ضد التعصب"، مضيفة: "اتصل بى الملحن والموزع حمادة الحسينى ووليد الحسينى وعرضا على الأغنية فوافقت وقمت بغنائها وأهديها لليوم السابع".



لقاء سويدان

ويلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.



عماد كمال

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين، إذ يغيب عن الأهلى الثلاثى اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كلاً من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.

فى المعسكر الأحمر، حاول موسيمانى طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت فى أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة فى الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيمانى مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفنى للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثى القوى هجومياً مصطفى محمد وبن شرقى وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقى على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتى فى مقدمتهم، على معلول وأجاى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى.