مصطفى قمر يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده: يا ترى هيتعمل في أي مكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان مصطفى قمر على تهنئة الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "قمر"، بوستر ألبوم حميد الشاعري الجديد "أنا بابا"، وعلق: "عيد ميلاد حميد الشاعري اخويا الغالي يوم السبت يا ترى هيتعمل في انهي مكان؟ كل سنة وانت بالف خير يا كابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يا بابا".

من ناحية أخرى، طرح الفنان حميد الشاعري ألبومه الجديد "يا بابا"، الذي يضم 10 أغان، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغة وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما.

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