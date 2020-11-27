خالد الصاوي: الفن أنقذني من الجنون وبهذه الطريقة أنقص من عمري 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان خالد الصاوي إن انشغاله الفترة الحالية بأكثر من عمل، لا يرجع لمروره بأزمة مالية، ولكن لأنه يعيش في مرحلة أسماها بعنق زجاجة وجودي.

خالد الذي أتم الـ57 عامًا قبل يومين، أكد في تصريحات لموقع "الخليج 365"، خلال فترة تواجده في مهرجان الجونة السينمائي، لاستلام تكريمه من الدورة الرابعة التي انقضت نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنه يتعامل كما لو كان عمره 47 عامًا، وحتى يُنقص من عمره 10 سنوات، عليه ممارسة الرياضة، وجعل روحه متفائلة دائمة، والابتعاد عن العصبية أو السيطرة عليها، وإصلاح وإنعاش علاقاته بأصدقائه والآخرين.

وأضاف خالد "اعتذرت للصحافة والإعلام عن أي بواخة غير مقصودة في فترة، واعتذرت لزوجتي ان شغلي خدني منها فترة، واعتذرت لأصحابي اني كنت بعيد عنهم، وحسيت إني لازم اعتذر لفني ولموهبتي ولجهدي، لإن التمثيل أنقذني من 100 ألف حاجة، من الجنون والانتحار والإدمان، وينقذني من أي بلوة، فقررت إني أرد على ده بالشغل الكتير والمتنوع، ومضيعش فرص أرجع أندم عليها".

وعن تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي، قال "تكريمي على مشوار العمر من الجونة أمر لطيف جدا، كانت سأبكي تأثرًا بها، بعدنا تصورت أنني لن أحصل عليها إلا بعد موتي، وأعتبرها نوع من التعويض الراقي، ولها بالنسبة لي معنى ذكي، وهو: نحن منحناك جائزة نقول فيها إننا نقدرك ونقدر فنك، فما الذي ستقدمه فيما هو قادم. وهو معنى إيجابي".