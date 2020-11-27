الليلة.. عصام السقا ومصطفى درويش ضيوف عمرو الليثي

يحل كل من الفنانيين عصام السقا ومصطفى درويش ضيوف الإعلامي عمرو الليثي، مساء اليوم، الجمعة، ومن المقرر إذاعته عبر شبكة تليفزيون الحياة.

ومن المقرر أن يتحدث الثنائي عن نجاح حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا"، ويكشفان عن العديد من الأسرار حول النجاح الذي حققه العمل، كما يكشفان أيضًا

أسرار لأول مرة.

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد

الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".