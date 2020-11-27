نادين نسيب نجيم وصالون زهرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة إثر إصابتها بانفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي هزّ العالم، وبعدما قررت الهجرة إثر الخوف على المستقبل والسعي لعيش أفضل، تراجعت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن قرارها بعد إصرار جمهورها.

وعادت نادين إلى الساحة الفنية في بطولة جديدة لمسلسل “صالون زهرا” الذي ستبدأ بتصويره في الأيام المقبلة.

وكشفت معلومات أن البطل الذي سيرافقها في المسلسل هو النجم السوري سامر إسماعيل، وسيكون فحوى المسلسل دراما لايت كوميدي عكس ما عودتنا نادين إذ كانت في كل مسلسلاتها تتبع الدراما عبر شاشة منصة “شاهد” الإلكترونية.

وسيجسد شخصية مفاجئة للجمهور في أول تعاون يجمعه بنادين خلال 15 حلقة درامية، والعمل ينتمي للدراما اللايت كوميدي التي تقدمها نادين للمرة الأولى بعد سلسلة من النجاحات الدرامية بأعمالها الرمضانية الدرامية خلال السنوات الماضية.

إشارة الى أن نادين تعتمد في معظم أعمالها الدرامية على البطل السوري بدايةً من تيم حسن وعابد فهد وحتى معتصم النهار وقصي خولي، لينضم سامر إسماعيل إلى قائمة أبطال نادين نسيب نجيم في تجربتها الدرامية الجديدة التي تحمل توقيع المخرج جو بوعيد.

وتظهر نادين نسيب نجيم في شخصية امرأة قوية لديها صالون نسائي يجمعها ببقية أبطال المسلسل؛ وهي امرأة متحررة كثيراً، ما يجعلها تقع في العديد من الأزمات التي تواجهها بكل قوة وتتجاوزها لتسير حياتها بما تحب.