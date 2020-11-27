تراند اليوم : شاهد.. أصالة تتعاون مع تركي آل شيخ ..” الفرق كبير”

تتعاون الفنانة السورية ​أصالة​ لأول مرة مع المستشار ورئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ​تركي آل الشيخ​، بأغنية “الفرق الكبير”.

وكشف الشيخ عن هذا التعاون، عبر نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بوستر لأصالة وعليه إسم الأغنية.

كما أعادت أصالة نشر منشور الشيخ عبر صفحتها الخاصة، مشيرة الى أن الأغنية غير عادية وسعيدة جداً بهذا التعاون الأول مع الشيخ، وعلّقت: “‏الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال .. عشقتها ..تحدّتني وتحدّيتها .. حلوه بطريقه ساحره .. طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي .. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ ‎.