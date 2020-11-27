شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد حميد الشاعرى: كل سنة وأنت طيب يا بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب مصطفى قمر على الاحتفال بعيد ميلاد صديقه حميد الشاعري الذى يتزامن مع الغد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حينما نشر صورة لـ حميد، وعلق عليها بكتابة: "عيد ميلاد حميد الشاعري اخويا الغالي يوم السبت ياتري حيتعمل في انهي مكان ؟؟؟؟ كل سنة وانت بالف خير ياكابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يا بابا".



مصطفى قمر لـ حميد الشاعري

ويستعد النجم مصطفى قمر خلال لتصوير عدد من أغانى ألبومه الجديد وهو الجزء الثانى لـ" لمن يهمه الأمر"، حيث استقر قمر على تصوير هذه الأغانى فى مسقط رأسه محافظة الاسكندرية، وقال نجم الغناء مصطفى قمر لـ"الخليج 365":"أنا مازلت فى مرحلة اختيار الأماكن وأعد الجمهور بطريقة تصوير جديدة فى هذه الكليبات وشكل جديد لم أقدمه من قبل".

وطرح مصطفى قمر، أغنيته الجديدة مؤخرا التى حملت اسم "حلم ولا علم" مع مطرب الراب مروان السداوى عبر قناته الرسمية على يوتيوب، كما نشر مقطع من الأغنية عبر حسابه على انستجرام.

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام بمدينة الجونة على هامش مهرجان الجونة الشهر الماضى بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة من ضمنهم يسرا وآسر ياسين وإلهام شاهين وشيرين رضا، وتامر حبيب وبوسى شلبى وأحمد حاتم وأحمد داوود وعلا رشدى وبسمة، ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

يذكر أن النجم مصطفى قمر طرح مؤخرًا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.