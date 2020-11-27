شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تغنى للنادى الأهلى قبل لقاء القمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال لقاء للنجمة لقاء سويدان لتليفزيون الخليج 365 كشفت عن مفاجأة قبل لقاء القمة وهى أغنية سجلتها خصيصا للنادي الأهلي وقالت: أنا أهلاوية جدا ومن عشاق النادي الأهلي وأتابع بشغف كل مباراياته المحلية والدولية وأنا أهلاوية جدا ولكني ضد التعصب وأضافت : اتصل بي الملحن والموزع حماده الحسيني ووليد الحسيني وعرضا علي الأغنية فوافقت وقمت بغنائها وأهديها لليوم السابع .

وتقدم الفنانة لقاء سويدان حاليا مسرحية " سيد درويش " ويشارك في بطولتها محمد عادل في دور سيد درويش ورشا سامي وشريف عبدالوهاب، والفنان سيد جبر و علاء الحريري و محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودي، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبدالمجيد، وسامي عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبدالعزيز، وغاده كامل، ودعاء الخولى، ومجدي عبدالعزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى» وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبدالرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب .