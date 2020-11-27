لماذا رفض صاحب عقار "شادية" تعليق لافتة "عاش هنا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
روى الناقد الفني طارق الشناوي، كواليس رفض صاحب العقار الذي كانت تسكن به الفنانة الراحلة شادية وضع لافتة عاش هنا المكتوب عليها اسمها.
وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قال "الشناوي": "هذه هي اليافطة للفنانة الكبيرة شادية التي رفض صاحب العقار الذي كانت تقيم فيه تعليقها، حجته انه يعتقد ان هناك آخرون عاشوا في العمارة أحق من شادية".
مشروع "عاش هنا" تابع لجهاز التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وهو المشروع الذي يخلد المشاهير الراحلين من خلال تعليق لافتات تذكر أن الفنان الراحل عاش في هذا المبنى.
ورحلت الفنانة الكبيرة شادية في 28 نوفمبر 2017.
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