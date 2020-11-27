محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غردت الفنانة نوال الزغبي حول وطنها لبنان، مؤكدة إنها لم تستطع العيش به، على إثر الأوضاع الحالية في البلد.

وكتبت "نوال"، عبر حسابها بـ"تويتر": "ما بقى بينعاش بلبنان، كل مين إيدو إلو وصار.. البقاء للأقوى".

وتحرص نوال الزغبي بين حين وآخر على التحدث عن الوضع الحالي بلبنان، خاصة بعد الانفجار الذي وقع قبل عدة أشهر بمرفأ بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي عبر "تويتر": "ما بقى بينعاش بلبنان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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