تراند اليوم : فنانة شهيرة: ترامب يمنعني من حضور جنازة زوجي

غيب الموت قبل ساعات زوج الفنانة سوزان نجم الدين في الولايات المتحدة الامريكية، ولن يسمح لها بحضور مراسم تشييع جنازته أو حضور عزائه.

سوزان صرحت في وقت سابق عن صعوبة زيارة زوجها سراج الدين الأتاسي، والذي يمكث في أمريكا منذ 10 سنوات مع أولادههما، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في الحصول على تأشيرة السفر من السفارة الأمريكية، خاصة بعد قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم حصول السوريين على تأشيرة أمريكا.

وفجع الموت النجمة السورية سوزان نجم الدين في يوم احتفالها بعيد ميلادها في زوجها سراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية إثر سكتة قلبية.

وكانت "نجم الدين" عانت من الفراق والبعد قسرا عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين؛ وهو ما تسبب في عدم رؤيتها له ولأولادها لكنها كانت على تواصل دائم به وبأولادها بعد فشل كل محاولاتها في الحصول على تأشيرة ودخول امريكا لتجتمع بعائلتها.

وحاليا تحاول سوزان الحصول على تأشيرة إستثنائية لدخول امريكا او جلب أولادها ليعيشوا معها في محاولة لجمع شمل العائلة بعد رحيل ربها.

ولطالما لعنت نجم الدين القرارات السياسية التي تشتت شمل الأسر وتحرم الناس من العيش مع أبنائها ووداع أحبتها.

سوزان عبرت عن حزنها الشديد على زوجها الراحل وقلقها على أبنائها من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:

ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين..

مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا..

ومرة يغلبنا القدر ..... ليفرقنا



فقدت اليوم زوجي الحبيب..نصفي الآخر وأبو أولادي.. سراج الدين الأتاسي ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحا.. رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جنانه.