- 1/2
- 2/2
تأبين مارادونا
اتخذت الجهة المسؤولة عن تنظيم جنازة الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، قراراً بفصل أحد العاملين لديها، بسبب التقاطه صورة “سيلفي” مع جثمان مارادونا المسجى في التابوت.
وأكد صاحب الشركة التي تكلفت بتنظيم جنازة مارادونا، لوسائل إعلام أرجنتينية، أن العامل المذكور تم فصله من وظيفته.
وانتشرت صورة العامل على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يرفع إبهامه خلال التقاطه صورة “سيلفي” مع تابوت مارادونا الذي كان مفتوحا.
وتسبب تصرف عامل الاستقبال الجنائزي، الذي وصفه البعض بالمشين والمخزي، في حالة غضب شديدة في الأرجنتين، واتهمه البعض بتدنيس جسد مارادونا.
ووضع جثمان مارادونا في تابوت خشبي عليه العلم الوطني الأرجنتيني وقميص منتخب الأرجنتين بالرقم عشرة، في قصر “كاسا روسادا” الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس، حيث جرت مراسم تأبين مارادونا أمس الخميس، قبل نقله إلى مقبرة “خاردين بيا بيستا” في ضواحي العاصمة، ودفنه بجوار قبري والديه.
وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر لتصرفه “المشين” خلال تأبين مارادونا… طرد عامل استقبال جنائزي من وظيفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.