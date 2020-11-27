نانسي عجرم في رسالة إجتماعية هامة: “كلنا مهددين”

متابعة بتجــــــــــرد: وجّهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم دعوة إلى اللبنانيين من أجل التقيّد بالتدابير الإحترازية للوقاية ومواجهة فيروس كورونا.

وجاءت دعوة نانسي عجرم في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، وذلك بعدما سُجّلت 24 حالة وفاة في لبنان بالأمس جيث كتبت: “24 حالة وفاة بلبنان بفيروس كورونا ب24 ساعة، كل ساعة عم نفقد شخص!!”.

وأضافت نانسي: “كلنا مهددين، خلونا مسؤولين وملتزمين بالتدابير الوقائية تنحمي بعض”.

وكانت نانسي عجرم قد ساهمت في نشر التوعية للحدّ من الوباء منذ ظهور فيروس كورونا في العالم، واتّخذت من صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي منبرًا لهذه الغاية.

على صعيد آخر، حققت نانسي عجرم مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في أغنيتها “قلبي يا قلبي” بعدما تخطى كليب الأغنية الـ30 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وهي ملايين حصدتها محبوبة الملايين دون اللجوء إلى الاعلانات التجارية التي يتيحها موقع “يوتيوب”.

وأغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.