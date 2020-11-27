خالد الصاوي.. صانع البهجة والسعادة

متابعة بتجـــــــــــرد: استحق الفنان خالد الصاوي عن جدارة، جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي.

هذا النجم الحساس، لم يتمكن من حبس دموعه على خشبة المسرح تأثراً بالتكريم. وقال: “كان يدهشني بكاء الناس على المسرح عند تكريمهم، لكنني الليلة أيقنت أنهم على حق”.

احتفل الصاوي، ملك الأدوار المركبة والشخصيات الصعبة، بعيد ميلاده في الساعات الماضية.

ويعتبر هذا الفنان صاحب أداء متميز ومبهر في مختلف أعماله، ومسيرته الفنية مليئة بالنجاحات والتكريمات والجوائز. إلا أن هناك سمات شخصية أخرى، سنعرفكم إليها، تميزه كثيراً عن زملائه، وتجعله مثالاً في الرقي والأخلاق في جميع تعاملاته.

لا يمكن حصر خالد الصاوي بكونه ممثلاً صاحب قيمةٍ فنيةٍ كبيرة، في السينما والمسرح والدراما، فقط. فهو يحظى بمكانةٍ خاصة في قلوب الجميع، خصوصاً في الوسط الفني، وتربطه بجميع الفنانين، كباراً وصغاراً، علاقة صداقة قوية، أساسها الحب والتقدير والاحترام، كما يعتبره كثير من هؤلاء الممثلين أباً روحياً وأخاً وصديقاً ومعلماً، وهو تمكن من كسب قلبهم ببساطته، خفة ظله، جمال روحه وصدق مشاعره الطيبة نحوهم.

وقد ظهر واضحاً حب وتقدير زملائه له، أثناء تكريمه في مهرجان الجونة. يومها، وقف عدد كبير من الممثلين ليصفقوا له بحرارة خصوصاً حين بكى متأثراً بلحظة تكريمه.

أظهرت مواقف عديدة أن هذا النجم يقدّر الصداقة ويعتبرها أولويةً في حياته، ما أثبت إنسانيته، فهو حريص دائماً على التواجد في مناسبات التكريم أو الحفلات المختلفة، ليدعم زملائه، ولا ينسى أبداً إهداء جوائزه إلى روح أصدقائه من الفنانين الراحلين دوماً، وكان آخرهم، صديق عمره الفنان خالد صالح، إذ تمنى الصاوي لو كان صديقه حياً وموجوداً لحظة تكريمه في الجونة.

ولا يكتفي بذلك، بل يتصرف وكأنه أخذ على نفسه عهداً بتخليد ذكرى زملائه، ودعم أبنائهم. وهذا ما يفعله، إذ تربطه علاقة صداقة وأبوة مع أبناء جميع الفنانين الراحلين، وهو دائم الاهتمام بهم والسؤال عنهم في جميع مناسباتهم.

لا تخفى على أحد طاقة السعادة والضحك، والأجواء الإيجابية المحيطة بخالد الصاوي، والتي تنتقل منه إلى جميع المحيطين به، فهو يعتبر صانع البهجة، خصوصاً في المناسبات، التي يكون حريصاً دائماً على التواجد فيها لإظهار حبه ودعمه لأصدقائه في أوقات فرحهم وحزنهم، وظهر ذلك جلياً في زفاف ابن صديقه الراحل، أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، عندما هنأ العروسين برقصة خفيفة الظل، كما نشر عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر سعادته اثناء رقصه في زفاف الفنانة درة، ما شجع العديد من الفنانين لمشاركته الرقص.

عُرف أيضاً عن الفنان خالد الصاوي حبه للمشاركة في المفاجآت التي تسعد أصدقاءه والمقربين منه، إذ شارك في التخطيط لحفل خطبة الفنانة بشرى في كواليس مهرجان الجونة السينمائي، وأظهرت الفيديوهات إمساكه بيد بشرى ورافقها حين طلب منها صديق طفولتها الزواج، أمام جميع الحاضرين.

لا يمكن اعتبار الفنان خالد الصاوي ممثل له شهرته وأعماله المهمة الكثيرة فقط، لأنه في الوقت نفسه إنسان جميل، وأثبت إنسانيته من خلال مواقف كثيرة.