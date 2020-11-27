شكرا لقرائتكم خبر عن كريمان بعد غياب 55 عاما: لهذه الأسباب لا أحب دورى فى "الحموات الفاتنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة المعتزلة كريمان فى أول ظهور وتصريحات لها بعد غياب 55 عاماً إنها لا تحب دورها فى فيلم "الحموات الفاتنات" رغم نجاحها ونجاح الفيلم نجاحاً كبيرا، وكشفت الفنانة الكبيرة فى حوار حصرى لليوم السابع بعد ابتعادها عن الأضواء لأكثر من 55 عاماً عن أسباب عدم حبها لدورها فى هذا الفيم الشهير قائلة : " كنت لسه صغيرة وعمرى 17 سنة وابتديت بدور بطولة ودور أم، وحسيت إنه مش لايق عليا فى السن ده يجوزونى ويعملونى أم ، لأن كان سنى غير مناسب".

وعن اختيارها لهذا الدور قالت الفنانة الكبيرة: "كنت فرحانة بنفسى ودخلت الفن هواية، كانت المنتجة أسيا عملت إعلان فى الصحف لاختيار وجه جديد وتقدم للإعلان بنات كتير واختارتنى من بينهم لبطولة فيلم الحموات الفاتنات"

وأردفت الفنانة الجميلة قائلة:" رغم نجاحى فى فيلم الحموات الفاتنات ونجاح الفيلم نجاح كبير إلا أننى لا أحب هذا الدور"، وتضحك قائلة :" كانوا بيقولوا كاريمان عفريتة ممكن تعمل أى دور، وغير الدور ده حبيت كل الأدوار اللى عملتها"

وقالت الفنانة الكبيرة المعتزلة كريمان إنها تركت الفن بعد زواجها وإنجاب ابنها الوحيد شيرين، موضحة أنها عملت بالفن لمدة 12 عاماً خلال الفترة من عام 1953 حتى 1965، قائلة: "اتدلعت شوية وعملت بالفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين"

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تشعر بأى ندم بعد مرور هذه السنوات، على الرغم من أنها تركت الفن وهى لازالت فى قمة شهرتها وشبابها، مشيرة إلى أن لها عدد من الأفلام لا يقل عن 35 فيلماً و40 مسرحية لكن لا يعرض من أعمالها إلا عدد قليل من الأعمال.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أنها كانت بطلة فرقة إسماعيل ياسين المسرحية لمدة 3 سنوات.

وكان الخليج 365 قد انفرد بالحصول على أحدث صور وتصريحات حصرية من الفنانة المعتزلة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات والتى اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 55 عاما بعد اعتزالها عام 1965.

ولا زالت النجمة الجميلة تحتفظ بجمالها وطلتها المبهجة وخفة ظلها رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة ورغم تقدمها فى العمر.

وحصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب، كما شاركت كريمان فى أفلام " الفانوس السحرى" مع اسماعيل ياسين" وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات.

ومن أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم "تمر حنة" حيث ققامت بدور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاطف تناديها فى الفيلم بكلمة " ياماسخة"، كما كان من أشهر أدوارها "سلوى" فى فيلم سكر هانم و"عايدة" فى فيلم مراتى مدير عام