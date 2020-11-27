تزوجت مدحت صالح وصديقتها سرقت مجوهراتها.. حكايات شيرين سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة شيرين سيف النصر، اليوم الموافق 27 نوفمبر بعيد ميلادها، وتُعد واحدة من جميلات التسعينيات، لفتت ملامحها الأوروبية النظر إليها، وأهلتها موهبتها للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

ونستعرض أبرز المعلومات والحكايات عن الفنانة شيرين سيف النصر في السطور التالية..

- ولدت شيرين في مثل هذا اليوم عام 1967، في الأردن، لأب مصري من أصول شركسية.

- تخرجت شيرين في كلية الحقوق، عام 1992، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حتى التقت بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك وقدمها للسينما.

- شاركت شيرين سيف النصر في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، أبرزها: "غاضبون وغاضبات"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون"، و"اللص الذي أحبه".

- وشاركت في عدد من الأفلام، أبرزها: "سواق الهانم"، "أمير الظلام"، "النوم في العسل"، وكان آخر أعمالها مسرحية "بودى جارد"، والتي شاركت في بطولتها مع عادل إمام على مدار سبع سنوات.

- تزوجت شيرين سيف النصر 3 مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم، والثانية من الفنان مدحت صالح، والثالثة من الطبيب رائف الفقي.

اختفت شيرين عن الأنظار لفترة من الزمن، حتى عادت على الساحة مجددًا بسبب قضية سرقة عام 2019، بعدما اتهمت صديقتها "إحسان"، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه، وقالت شيرين لمصراوي: "يوم الواقعة طلبت مني المتهمة أن أمنحها مفتاح غرفة الملابس (الدريسينج رووم)، لتعيد لي الشنطة التي استعارتها".

وأضافت: "فوجئت بها تخرج من الغرفة لتخبرني بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة: "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لاقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".

وعاقبت محكمة جنح جنوب الجيزة، "إحسان" صديقة شيرين سيف النصر، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة تُقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه.

وأثبتت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستعانة بشهادة حارس العقار أن الصديقة المقربة للفنانة شيرين سيف النصر هي الجانية، وتوصلت لمقر سكنها وإلقاء القبض عليها، واعترفت أنها استغلت تواجدها بالشقة، وغافلت صديقتها وسرقت محتوياتها الذهبية وهي عبارة عن إسورة وانسيال من الذهب المطعم بالألماس.