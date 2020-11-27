خاص | لماذا طلبت بشرى من خطيبها شراء مدفن لها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طلبت الفنانة بشرى من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل، أن يشتري لها "مدفن"، بعدما قدم لها الشبكة.

وكشفت "بشرى"، عن سبب طلبها المفاجئ في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "مفيش سبب معين لطلبي بس هو خلاص كتر خيره جاب الشبكة وسألني إيه طلباتك فقولته عايزة (مدفن)؛ قلت له زي ما بنعمل لدنيتنا نعمل برضه لآخرتنا".

وأضافت: "قلت له نشتري مكان لما نودع الدنيا لينا ولأي حد من أهلي ميكونش له مكان في أي جبانة (مقبرة) ممكن يدفن فيه لو الشرع يسمح".

وعن نيتها في شراء مدافن صدقة، قالت بشرى: "فكرت فيها طبعًا بس لازم اسأل عشان الحرمات خصوصا عشان الموتى من السيدات، أنا ياما سمعت عن ناس بيموتوا ومش عارفين يدفنوا فين".

من ناحية أخرى، احتفلت بشرى بحفل خطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته المنقضية.