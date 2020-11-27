شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "34+35" لإريانا جراند يحقق 37 مليون مشاهدة فى 10 أيام.. اعرف السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لسلسلة النجاحات التى حققتها النجمة العالمية إريانا جراند خلال الفترة الماضية، استطاع كليب "34+35" أن يضع بصمة مهمة فى عالم صناعة الموسيقى، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب الذى أطلق منذ 10 أيام إلى أكثر من 37 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

كما حقق كليب " 34+35 " لإريانا جراند وأخرجه المخرج الكندى "Director X" أكثر من 2 مليون LIKES .

يذكر أن إريانا جراند كشفت مؤخرا علي صفحتها الشخصية علي موقع " إنستجرام " عن كواليس تصوير كليبها الأخير "34+35"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى لعرضه ، حيث ظهرت جراند باحدي الصور و هي تقبل صديقها دالتون جوميز و هي الصورة التي اثارت الكثير من الجدل ، كذلك ظهرت جراند ذات الـ (27 عاما) وهى تحتضن المخرج Director X الذى قام بإخراج كليب "34+35"، كما ضمت الصور عددا كبيرا من اللقطات من كواليس التصوير خلال تدريبها على إحدى رقصات الكليب.

و كان المعنيين بالأزياء و الموضة ركزوا على تصميمات ملابس إريانا جراند فى الكليب، وأبرزها فستانها القصير ذو اللون الوردى المزود بالفراء وهو من تصميم دار أزياء "Trashy"، ووصل سعره إلى 263 جنيه إسترلينى.



من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)



من الكليب (4)



من الكليب (5)



من الكليب (6)



من الكليب (7)



من الكليب (8)