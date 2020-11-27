الليلة.. "MBC مصر" تعرض "ولا في الأوهام" لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، ويحمل العرض اسم "ولا في الأوهام".
تدور أحداث مسرحية "ولا في الأوهام"، تدور أحداثها حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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