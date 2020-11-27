إيمي سمير غانم تُحيي ذكرى رحيل عامر منيب بصورة نادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أحيت الفنانة إيمي سمير غانم الذكرى التاسعة لرحيل الفنان عامر منيب، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت "إيمي"، صورة لها وشقيقتها "دنيا" من مرحلة الطفولة بأحد الحفلات، وعلقت: "الله يرحمه و يغفرله يارب.. بحبه جدا". وتوفي عامر منيب في 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عاما، ودُفن بجوار جدته الفنانة الراحلة ماري منيب.

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