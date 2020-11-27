غدًا.. جمعية الفيلم تعرض "لا أحد هناك" لأحمد مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم جمعية الفيلم، في السادسة والنصف مساء السبت 28 نوفمبر، عرضا لفيلم "لا أحد هناك" بحضور مخرج أحمد مجدي، والناقد عصام زكريا، الذي يدير نقاشًا بعد انتهاء العمل.

"لا أحد هناك" شهدت الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرضه العالمي الأول، كما شارك في الدورة الـ17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهاً بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لإجراء عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة آفاق للدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي.