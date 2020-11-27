- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر شابة".. أوبريت جديد لـ بشرى وأحمد عاطف عن دور الشباب فى النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدة فنانين منهم بشرى، لتقديم أوبريت غنائي بعنوان "مصر شابة"، من كلمات محمد قريبة، وألحان على نور، وتوزيع أحمد عاطف، وتحت إشراف مصطفي الفحام، وإخراج محمد شاكر، ويشارك فى الأوبريت من المطربين أحمد عاطف، وإيمان العسيلي، وإيثار.
ويقول موزع الأغنية أحمد عاطف لـ"الخليج 365"، أن الأوبريت يتحدث عن مصر والشباب ودور الشباب في تطوير مصر، معربًا عن أمنياته أن يحقق الأوبريت مراده.
كانت الفنانة بشرى قد انضمت لأبطال مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، وبدأت بالفعل تصوير أحداث دورها.
يذكر أن أخر أعمال بشري مسلسل "القمر أخر الدنيا" التى عرض في شهر رمضان الماضي من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، من بطولة مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته.
كانت هذه تفاصيل خبر "مصر شابة".. أوبريت جديد لـ بشرى وأحمد عاطف عن دور الشباب فى النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.