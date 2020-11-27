شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر شابة".. أوبريت جديد لـ بشرى وأحمد عاطف عن دور الشباب فى النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدة فنانين منهم بشرى، لتقديم أوبريت غنائي بعنوان "مصر شابة"، من كلمات محمد قريبة، وألحان على نور، وتوزيع أحمد عاطف، وتحت إشراف مصطفي الفحام، وإخراج محمد شاكر، ويشارك فى الأوبريت من المطربين أحمد عاطف، وإيمان العسيلي، وإيثار.

ويقول موزع الأغنية أحمد عاطف لـ"الخليج 365"، أن الأوبريت يتحدث عن مصر والشباب ودور الشباب في تطوير مصر، معربًا عن أمنياته أن يحقق الأوبريت مراده.