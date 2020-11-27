شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعيد فتح السينمات والمسارح بعد إغلاق دور السينما في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أغلقت الولايات المتحدة وبريطانيا دور السينما للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، تشهد فرنسا التي ظلت مغلقة منذ 30 أكتوبر للحد من الموجة الثانية من الوباء، افتتاح دور السينما والمسارح في 15 ديسمبر المقبل، حيث كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعض الإجراءات التدريجية لتخفيف الإغلاق، حيث قال: "لقد أثمرت جهودنا وجهودكم حتى الآن"، حسبما نشر موقع variety.





ابتداء من 28 نوفمبر ، سيتم السماح للمتاجر الصغيرة والمواقع الدينية بإعادة فتحها في 15 ديسمبر ، وسيتم إعادة فتح المسارح ودور السينما والمتاحف ولكن سيتم استئناف حظر التجول من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا، وكان حظر التجول في فرنسا قد تم فرضه في منتصف أكتوبر، قبل أن يتم إغلاق البلاد.