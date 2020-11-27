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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن إصابتها في قدمها بسبب "عضة" من كلبتها الصغيرة، وسألت متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عما إذا كانت في حاجة لأخذ "حقنة".
وكتبت هنا "أنا عايزة اسأل حاجة أنا لو اتعضيت من الكلبة بتاعتي الصغيرة زيزي، في رجلي ونزلت دم جامد من العضة المفروض باخد حقنة ولا لا؟".
وعلق الفنان إيهاب فهمي "طبعا بس لو التطعيم تم للكلبة خلاص وألف سلامة عليكي"، وكتب الفنانة سارة نخلة "آه طبعا يا حبيبتي مهما كان نوع الكلب بس معقول زيزي يطلع منها دا".
وكتب زوجها الفنان أحمد فهمي في تعليقه على المنشور "مبدئيا هي كلبتي أنا.. ثانيا دا شرف ليكي"، لترد "بس هي كلبتي من الأول بس انت اللي نسيت".
هنا الزاهد تنتظر عرض حلقات مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، والذي تجسد من خلاله أكثر من شخصية، إذ ينقسم العمل لعدة حكايات كل حكاية تظهر بدور مختلف مع أبطال جدد.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد: "اتعضيت من كلبتي الصغيرة".. وأحمد فهمي وفنانون يعلقون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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