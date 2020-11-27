شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف عن أغنيتها الجديدة الفرق الكبير بالتعاون مع تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أصالة اغنيتها الجديد، الفرق الكبير، علي منصاتها عبر السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات " يوتيوب"، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التغريدات " تويتر" قائلة: ‏الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال .. عشقتها ..تحدّتني وتحدّيتها .. حلوه بطريقه ساحره .. طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي .. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ ‎.

ومن جانب اخر، يعود المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى الأراضى السعودية خلال الأيام المقبلة، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها إلى بعض العمليات الجراحية، مما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء.

وكتب تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى الميريا، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: أخواني وأخواتي منسوبي هيئة الترفية، أشتقت للعمل معكم ومتابعة انجازاتكم ... التقيكم يوم الاثنين باذن الله في المكتب في الرياض الحبيبة ،وحشتوني ..أخوكم.



