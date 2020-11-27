"دول مش حبايب دول صنف عايب".. أمينة تدخل عالم المهرجانات بأغنية جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة أمينة أغنية سينجل جديدة تحمل طابع المهرجانات بعنوان "دول مش حبايب"، من كلمات صلاح مندى، وألحان هاني فارق، وتوزيع زيزو فاروق، وهندسة صوت محمد جودة، حسبما أكد مؤلف الأغنية صلاح مندي لـ"الخليج 365".

وحصل ”الخليج 365” على جزء من كلمات الأغنية قبل طرحها، والتى تقول :"دول مش حبايب..دول صنف عايب..فصيلة عقارب سم دايب دول تعالب، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.