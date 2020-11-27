شكرا لقرائتكم خبر عن "دول مش حبايب دول صنف عايب".. أمينة تدخل عالم المهرجانات بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة أمينة أغنية سينجل جديدة تحمل طابع المهرجانات بعنوان "دول مش حبايب"، من كلمات صلاح مندى، وألحان هاني فارق، وتوزيع زيزو فاروق، وهندسة صوت محمد جودة، حسبما أكد مؤلف الأغنية صلاح مندي لـ"الخليج 365".
وحصل ”الخليج 365” على جزء من كلمات الأغنية قبل طرحها، والتى تقول :"دول مش حبايب..دول صنف عايب..فصيلة عقارب سم دايب دول تعالب، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.
على الجانب الآخر عرض مؤخرًا للمطربة أمينة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل اسم " لا يا بيروت" بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن فى الوطن العربى يساند ويدعم الشعب اللبنانى فى مواجهة الأزمات وتخطى مختلف العراقيل والصعوبات بعد الحادث الإرهابى الأليم الذى وقع بمدينة "بيروت" مما نتج عنه مئات الضحايا والمصابين.
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