ماذا لو جمع عمل فني حسين فهمي بلقاء سويدان من يرفض ومن يوافق ؟ لقاء تجيب..

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماذا لو جمع عمل فني بين الفنان الكبير حسين فهمي والنجمة لقاء سويدان؟ سؤال طرحناه خلال لقاء فني لتليفزيون الخليج 365 وقالت خلاله لقاء سويدان :أنا بكل تأكيد ليس لدي مانع وأوافق فورًا فحسين فهمي نجم كبير وأنا من معجبيه وبيننا قصة حب وزواج لمدة 5 سنوات ولم أكن أرغب في الوصول لمشاكل معه تصل للمحاكم ولكني عندما طالبت بحقوقي حدث ذلك .
وأضافت لقاء ردًا علي سؤال: هل ستشاركين في مسرحية "أهلا يا بكوات" بطولة النجم حسين فهمي التي تقرر إعادتها وأنت كنت من المشاركين في بطولتها ؟ فقالت :لم يعرض علي حتي الآن ولم يتم استدعائي برغم أن الفنان عزت العلايلي قال لي أثناء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي: هنبدأ بروفات وهنعرض المسرحية .
وأضافت: هذا العمل "أهلا يا بكوات" شهد قصة حبنا أنا والنجم حسين فهمي وكانت هذه المسرحية بداية التعارف ثم تطور الإعجاب إلي قصة حب .
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