شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وأحمد فهيم أحدث المنضمين لمسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان إدوارد والفنان أحمد فهيم لقائمة أبطال مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الديكورات الخاصة بالعمل، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، ومسلسل نسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.

من ناحية أخرى يشارك إدوارد في مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه قريباً، تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .

أما آخر أعمال أحمد فهيم، كان مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، أدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.