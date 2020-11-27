حضور محمد الحلو وصابرين وريكو.. في عزاء طارق عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبلت أسرة المايسترو طارق عاكف، العزاء فيه مساء الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وشهد العزاء حضور الفنان محمد الحلو، الفنان سامح يسري، الفنانة صابرين، الملحن صلاح الشرنوبي، المنتج محسن جابر، الفنان ريكو، الفنان حلمي بكر، الفنان مصطفى كامل، كما حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل.

طارق عاكف رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، عن عمر يناهز 60 عامًا، وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ظهر الاثنين.

ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، أسس استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، ومنهم: راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، وردة الجزائرية، سميرة سعيد، طلال مداح، أبوبكر سالم، عاصي الحلاني، رابح صقر، لطيفة، وأحلام.