جيهان خليل على البحر ودينا بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام شاطئ البحر بالإسكندرية.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان "بنفسجي" وإطلالة جذابة.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بلقيس

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق الأبيض والأسود.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال عشرينية.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.