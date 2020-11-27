تراند اليوم : إيمي سمير غانم تحيي ذكرى “عامر منيب” بصورة نادرة من طفولتها.. شاهد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على إحياء ذكرى وفاة الفنان عامر منيب التاسعة.

وعبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram نشرت إيمي صورة من طفولتها تجمعها بعامر منيب وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وعلقت إيمي على الصورة كاتبة:”الله يرحمه و يغفرله يارب.. بحبه جدا”.

في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، رحل الفنان عامر منيب عن عالمنا تاركا صدمة كبيرة لأصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

رحل منيب بعض صراع مع مرض السرطان، بعدما وجد لنفسه مكانة في الوسط الغنائي وقدم أعمالا عديدة لا تزال تعيش بيننا إلى الآن.

وإلى جانب الغناء، خاض عامر منيب تجربة التمثيل 4 مرات، وحاول التنويع في الشخصيات التي قدمها.

